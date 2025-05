Pool judiciaire financier : L’ex-DAGE du Ministère de l’Enseignement supérieur et des fournisseurs, encore déférés ce lundi, bénéficient d'un deuxième retour de parquet

Selon des informations de dakarposte, le groupe de Ndèye Yacine Guèye, Mohamed Saleh dit, Mohamed Fall (fils de Ndiagne Fall) et Cie, mis aux arrêts, déférés ce lundi au parquet ont, derechef, bénéficié d'un retour de parquet.



Aux dernières nouvelles, l'ex Dage du ministère de l'enseignement supérieur, affectée au ministère de l'éducation nationale (Ndèye Yacine Guèye et consorts ) dorment ce soir au commissariat central de Dakar en attendant leur troisième déferrement prévu demain .



Pour rappel, le groupe est poursuivi pour escroquerie et détournement de deniers publics dans le cadre de l’enquête sur des marchés attribués en 2022, sous la direction de l’ex-ministre Cheikh Oumar Hann.





Affaire à suivre...