Pool judiciaire financier : vers une « confrontation explosive » entre Tabaski Ngom et Moustapha Diop

Entre l’ancienne comptable de l’Aprosi, Tabaski Ngom, et l’ex-ministre de l’Industrie, Moustapha Diop, le dossier s’achemine vers ce que L’Observateur qualifie de « confrontation explosive ». Les deux protagonistes, tous deux placés sous mandat de dépôt par le Pool judiciaire financier (PJF) pour un détournement estimé à plus de 700 millions de francs CFA, s’affrontent dans une procédure dominée par des versions diamétralement opposées.





« L’architecte » contre « l’instrument »

D’un côté, l’ancienne comptable du Trésor affirme avoir été « l’instrument d’un système dont Moustapha Diop serait l’architecte ». Dans une logique visant à sortir de ce qu’ils qualifient d’« isolement pénal », ses conseils ne contestent plus les faits mais en livrent une lecture contextuelle. Leur cliente soutient notamment avoir remis une partie des fonds à l’ex-ministre pour financer sa campagne des Législatives de novembre 2024.





La guerre des preuves

En face, la défense de Moustapha Diop oppose un démenti catégorique. Ses avocats contestent l’ensemble des éléments avancés par la partie adverse et soutiennent que « la décharge brandie par Tabaski Ngom n’est pas authentique », remettant en cause la fiabilité des preuves produites.





Le face-à-face de la vérité

Les conseils de Tabaski Ngom, cités par le journal du Groupe futurs médias, voient dans une éventuelle confrontation une étape décisive. Ils assurent qu’ils « ne refusent pas une confrontation [...] pour savoir effectivement la vérité », convaincus que « la vérité est avec [eux] ». Pour la défense de l’ancienne comptable, l’enjeu est de démontrer qu’elle ne serait pas le cerveau du système présumé, mais plutôt « la victime d’une hiérarchie abusive ».





















































































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