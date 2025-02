Porokhane – Le député Mbaye Dione sur la campagne arachidière : "Les paysans souffrent, na gouvernement bi baral séne loxo té wagni wakh dji"

En prélude au Magal de Porokhane 2025, le député Mbaye Dione, accompagné d’une importante délégation de l’AFP, s’est rendu dans la cité de Sokhna Mame Diarra Bousso pour effectuer son Ziar auprès des guides religieux. Il a profité de cette occasion pour plaider la cause des paysans, qui, selon lui, traversent une période très difficile. En cause : la mauvaise qualité des semences et des engrais, qui a eu un impact négatif sur les récoltes. De plus, les producteurs du bassin arachidier rencontrent d’énormes difficultés pour écouler leurs produits.



"Les paysans souffrent, na gouvernement bi baral séne loxo té wagni wakh dji" ("Les paysans souffrent, le gouvernement doit leur tendre la main rapidement"), a-t-il déclaré, lançant un appel à l’État pour que des mesures appropriées soient prises dans les meilleurs délais. Il a insisté sur la nécessité de faciliter la commercialisation de l’arachide et de mettre à disposition des engrais et des semences de qualité pour la prochaine campagne agricole.





























































































dakaractu