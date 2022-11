Port de Dakar : Mountaga Sy poursuit l'opération de désengorgement

Le nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar Mountaga Sy s’est résolument engagé pour le désengorgement du port de Dakar.

Après avoir gagné la bataille du décongestionnement maritime, en s’attaquant à la décongestion des Môles 4 et 10 jusqu’à gagner environ 6 hectares de terrain, l’ancien patron de l’Apix a été encore sur le terrain ce samedi 12 novembre 2022, au niveau du Môle 1 du Port. De 10h jusqu’à presque à minuit, des opérations de décongestionnement dirigées par le Haut commandant du Port Ibrahima Badji et le directeur de l’Exploitation Amadou Racine Dia, ont pu traduire en actes concrets les directives du Directeur général. C’est ainsi que près de 15 camions lourdement chargés de fer à béton, ont pu quitter le Môle 1 pour se diriger directement à Diamnadio, pour y être déchargés, informe "Le Témoin".

Le Port a négocié avec l’APROSI, un espace de 9 hectares, pour déposer toute marchandise qui n’a pas été enlevée à temps pour le propriétaire. Ce qui est sidérant, c’est que des marchandises sont entreposées dans l’enceinte du port pendant plus de 6 mois voire une année. Une situation que Mountaga Sy a réussi à remettre en cause. D’ailleurs, il a pris la décision que toute marchandise non enlevée par le propriétaire sur un délai de 5 jours, sera systématiquement envoyée à Diamnadio