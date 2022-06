Poste de député de Déthié Fall : Thierno Bocoum dément Diattara

Au cours d'une conférence de presse, Yankoba Diattara a déclaré que le poste de député qu’occupe Déthie Fall lui était destiné. « Le président Idrissa Seck nous a demandé de choisir qui de moi, Déthié Fall et Thierno Bocoum allait occuper le poste. C’est ainsi que Déthié et Bocoum m’ont dit que le poste me revenait de droit. C’est par la suite que le président Idrissa Seck a choisi Déthié Fall ».



Des allégations démenties par Thierno Bocoum. Dans un post sur sa page facebook, le porte-parole de Aar Sénégal déclare : « Mon frère Diats, je pense que tu as commis une erreur en me prenant comme témoin d’une histoire dont tu as la preuve de la fausseté ». Comme pour renchérir, Theirno Bocoum affirme que son seul témoignage est le suivant : « c’est faux, totalement faux, honteusement faux ». En effet, à en croire le leader de AGIR, l’anecdote racontée par Diattara pour prouver que Déthié Fall était sous son aile « n’a rien à voir avec la vérité ».







































