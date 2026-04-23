Pour Robert Bourgi, Macky SALL n’as pas quitté le pouvoir avec dignité

Dans une lettre ouverte adressée à l’ancien président Macky SALL et dont Walf Quotidien a eu copie, Robert Bourgi, ancien conseiller et soutien de longue date de l’ancien président, a violemment critiqué l’attitude de son ancien allié depuis son départ du pouvoir. L’avocat franco-sénégalais, connu pour ses relations étroites avec plusieurs dirigeants africains, commence par rappeler sa loyauté sans faille pendant les années passées aux côtés de Macky SALL.



« J’étais à tes côtés toutes ces années-là te défendant, défendant ton programme, m’opposant urbi et orbi à tes opposants, en grande majorité appartenant au PASTEF », écrit-il, avant de décocher ses flèches.





Le principal reproche formulé par Robert Bourgi concerne ce qu’il perçoit comme un manque d’exemplarité post-présidentielle. Il regrette que Macky SALL n’ait pas suivi l’exemple de ses prédécesseurs, Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE, qu’il décrit comme ayant quitté leurs fonctions avec « dignité et honneur ». Une sortie qui intervient alors que l’ancien chef de l’État, candidat au poste de secrétaire général de l’ONU, a récemment réclamé l’abrogation de la loi d’amnistie, une position que Bourgi juge peu conforme à la tradition de retrait apaisé des anciens présidents sénégalais.



Enfin, l’avocat adresse des félicitations à Me Aïssata TALL SALL, avocate et ancienne ministre. « Tu as la chance d’avoir auprès de toi pour porter et défendre ta candidature, une Femme extraordinaire qu’en 50 années au plus haut niveau de mon action politique, je n’en ai pas connu de pareille, ni en France, ni en Afrique, ni ailleurs dans le monde. Éblouissante. Elle s’appelle Aïssata TALL SALL », conclu-t-il.







































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