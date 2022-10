Pour obliger son ex-femme à se réconcilier avec lui : Ousmane Boiro envoie des vidéos compromettantes à ses parents et ...

Le 4 octobre dernier, Khady Faye a déposé une plainte contre son ex-mari Ousmane Boiro qu’il accuse de harcèlement.



En effet, deux mois après leur séparation, la dame a commencé à faire l'objet de pression de la part de son ex-époux qui l’appelle tous les jours, à n'importe quelle heure, pour lui demander de revenir avec lui. « Le connaissant, je ne pouvais pas répondre à ses appels. Raison pour laquelle je l'ai bloqué partout. Sachant qu'il n'a plus accès à moi, il a envoyé à mes parents, une vidéo dans laquelle je buvais de l'alcool et fumais de la cigarette. Ma tante, qui a reçu la fameuse vidéo, m'a appelée pour me savonner, car elle était très déçue de mon comportement. Tous les membres de ma famille ont vu la vidéo accompagnée d'un élément audio dans lequel Ousmane Boiro me dénigrait », a-t-elle raconté devant la barre du tribunal.



Et d’ajouter : « Je l’ai appelé pour lui demander des explications. Il m'a fait savoir qu'il disposait par devers lui, d'autres vidéos intimes qu'il ne tarderait pas à publier sur le net. Et comme il garde mes photos nudes, il fallait que je prenne les devants. En fait, lorsque nous étions en bons termes, il me filmait nue. J'ai tout fait pour qu'il supprime ces vidéos, mais il m'a dit que la seule condition, c'est que je retourne avec lui. Ce que j’ai refusé. »



Arrêté pour collecte et diffusion de données à caractère personnel par les éléments du commissaire de Dieuppeul, Ousmane Boiro, boucher et cuisinier de son état, résidant à la Sicap Liberté, a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



D'aprés "L'As", devant la barre, il reconnaît s'être séparé de sa femme après un an de mariage, pour des raisons personnelles. « Etant son ex-mari, je savais comment elle mène actuellement sa vie. Un jour, je l’ai appelée via WhatsApp par vidéo. Au cours de notre discussion, elle s’est mise à boire de l'alcool et à fumer de la cigarette. J'en ai profité pour enregistrer la vidéo que j’ai envoyée à ses parents. Je voulais leur montrer que leur fille mène une vie de dépravée », a soutenu le prévenu, avant d’ajouter : « J’ai envoyé cette vidéo à son père, sa mère, sa tante, son oncle et sa cousine. La seule intention que j'avais, c'était d'attirer leur attention par rapport à la vie de leur fille ».



Dans ses réquisitions, le ministère public a indiqué que les faits ne souffrent d’aucune contestation. Ainsi, le parquetier a requis deux ans dont 6 mois de prison ferme. L’avocat de la défense, Me Michel Ndong, a plaidé une application bienveillante de la loi. Le tribunal a reconnu Ousmane Boiro coupable et l’a condamné à deux ans dont deux mois de prison ferme.