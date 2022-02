Pour son évasion du Camp pénal: Boy Djinné risque une peine de 2 ans ferme

Baye Modou Fall dit Boy Djinné a été appelé, ce mercredi, à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. Il comparaissait avec ses amis Cheikh Ndiaye et Dame Sy, à qui l’on reproche de l’avoir aidé à s’évader de prison et à essayer de quitter le territoire national.



Les trois gardes pénitentiaires impliqués dans cette affaire et poursuivis pour complicité d’évasion, ont également été attraits.









Dans ses réquisitoires, le représentant du ministère public a demandé qu’une peine de 6 mois assortie du sursis soit prononcée à l’encontre des amis de Boy Djinné et des trois (3) gardes pénitentiaires. S’agissant de Baye Modou Fall alias Boy Djinné, il a requis une peine ferme de 2 ans.









L’affaire est mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 23 février 2022.