Pourparlers entre Kyiv et Moscou à Istanbul : accord sur un nouvel échange de prisonniers de guerre

L'Ukraine et la Russie ont conclu ce lundi à Istanbul le deuxième cycle de pourparlers de paix directs, convenant d'un nouvel échange de prisonniers de guerre, selon le ministre ukrainien de la Défense.



Rustem Umerov a annoncé que les deux parties échangeraient des soldats gravement malades et des jeunes.



"Nous avons convenu d’échanger tous les prisonniers de guerre grièvement blessés et gravement malades. La deuxième catégorie comprend les jeunes soldats âgés de 18 à 25 ans, sur le format 'tous contre tous'", a-t-il déclaré après la réunion en Turquie.

Un échange de 6 000 corps de soldats tombés au combat de chaque côté doit également avoir lieu.





Au cours des pourparlers à Istanbul, l'Ukraine a également remis aux responsables moscovites une liste d'enfants ukrainiens déportés de force par la Russie, exigeant leur retour.



"Nous parlons de centaines d'enfants que la Russie a illégalement déportés, transférés de force ou détenus dans les territoires temporairement occupés. Nous attendons une réponse. La balle est dans le camp de la Russie", a déclaré le chef du bureau présidentiel ukrainien, Andriy Yermak, sur Telegram.



Rustem Umerov a toutefois indiqué que la Russie avait refusé une proposition de cessez-le-feu, ainsi qu'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Kyiv a proposé à Moscou de nouveaux pourparlers "entre le 20 et le 30 juin".