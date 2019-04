Pourquoi Macky a nommé Mambaye Niang ministre chef de cabinet du Président de la République

Dans l'entourage du Président Sall, une pléthore de conseillers, d'harangueurs de foule, de compagnons de route entre autres pensaient déjà à encore l' accompagner aussitôt qu'il a rempilé à la magistrature suprême.



Si les ministrables devraient être désignés lors des tractations, selon les intérêts des jeux d'alliance ou encore des débauchages au sein de l'opposition, l'armature de ce qui constituera l'équipe de travail du président est, comme il fallait s'y attendre, venue de l'entourage proche. Ou presque. Normal, serait-on tenté de dire car Macky a su discerner beaucoup de choses. Blanchi sous le harnais pour avoir été formé à bonne école (politiquement s'entend), rompu à la tâche surtout durant son premier magistère, Macky reconnait qui est qui, qui fait quoi et qui a été auteur de ceci ou cela.Pour ainsi dire que ce n'est pas fortuit que le désormais ex ministre du Tourisme figure dans la "garde rapprochée" du Président de la République. En effet, Macky n'a pas jeté son dévolu au petit bonheur (c'est à dire au hasard) sur Mambaye Niang pour occuper le poste très convoité de ministre chef de cabinet du président de la République.

La raison est simple: Mambaye Niang a gagné la confiance du chef de l’État, à tel point que ce dernier, à qui l’on reproche sa propension à vouloir tout contrôler, lui laisse toute latitude pour s’entretenir, souvent sans instructions précises, avec ...l'opposition. Vous n'avez pas la berlue! Réputé ami de tout le monde ou presque, Mambaye Niang, assez sympathique, a su nouer et entretenir de bonnes relations avec de récalcitrants membres pour ne pas dire de redoutables responsables invétérés pourfendeurs du régime marron.



"Il sait calmer le jeu quand ça bouillonne; "boy bi dafa am don thi" négocier. Il sait fédérer au delà même du parti. Son patron a donc besoin de lui" nous souffle un vieux briscard de l'APR



Qui plus, c'est l'une des rares personnes (à part Aziz Mbaye, patron de l'agence PLATINIUM) à avoir accès dans le cocon familial du couple Présidentiel.



" Mambaye était là à l'avant garde du combat pour l'avènement du Président. Vous l'avez vu sur les grilles de l'Assemblée Nationale; ce gosse ne croit qu'en Macky et à ses idéaux. Vous le savez, l'engagement au travail est une des valeurs clefs de l'entreprise actuelle, synonyme de don de soi, d'implication, d'esprit d'initiative, de responsabilisation, de dévouement, d'effort et de dépassement. A l'opposé de celui qui fait tout pour en donner le moins possible, ne fait que remplir sa tâche sans chercher à améliorer son travail ni à remettre en question son mode de fonctionnement, la personne engagée dans son travail défend par monts et par vaux les valeurs et les intérêts de son entreprise. Mambaye est un responsable très engagé. Il s'évertue, sans tambour ni trompette, à trouver des solutions innovantes aux difficultés, ne compte pas ses heures; il est corvéable, je peux dire, à merci, disponible nuit et jour pour répondre aux demandes qui inondent sa messagerie. Macky en est conscient et ce n'est pas par hasard qu'il soit choisi parmi tant d'autres ministre, chef de cabinet du Président" fait savoir cette vielle connaissance au fait des relations qui lient Mambaye à son patron de Président de la République.