Pourquoi il est important de vérifier une information avant de la partager

L’information n’est plus seulement diffusée par les médias et les journalistes. Chaque jour, nous partageons des articles, des vidéos ou des images à nos proches. Il s’agit souvent de contenus édités par des médias bien identifiés. Parfois, ces informations sont produites par des sources moins reconnues – ce qui ne veut pas dire qu’elles sont fausses pour autant. Nous partageons même régulièrement des histoires que nous avons vécues en tant qu’individus, dont nous avons été témoins ou dont nous avons entendu parler.

Quelle qu’en soit l’origine, nous diffusons ces informations à notre famille, à nos amis, ou plus largement à nos connaissances. Nous avons donc autant le pouvoir de faire connaître un sujet qui nous tient à cœur… que celui de « piéger » involontairement notre entourage. Ce qui peut, dans certains cas, avoir des conséquences dommageables : diffuser une fausse rumeur d’attentat peut contribuer à susciter une panique délétère.





Responsables de ce que nous propageons



Partager une fausse information sur une personne peut nuire à sa réputation et l’exposer à des insultes, voire pire. Par exemple, en décembre 2016, un homme armé a attaqué une pizzeria aux Etats-Unis à cause d’une théorie conspirationniste qu’il avait vue circuler sur Internet. Des articles de sites peu fiables affirmaient sans preuve que le restaurant était lié à un « complot pédophile ».



On peut donc considérer que nous sommes en partie responsables des informations que nous propageons. D’où l’importance d’apprendre à ne pas se faire piéger, pour éviter de piéger nos contacts à notre tour.

C’est pour vous aider dans cette démarche que nous avons développé toute une série d’outils et de guides pratiques. Ces derniers ne vous permettront sans doute pas de trier à coup sûr le vrai du faux, mais ils sont là pour vous éclairer dans vos réflexions. L’idée n’étant pas d’imposer les contraintes des journalistes à tous les internautes, mais de donner des moyens à chacun de lutter contre les manipulations ou les informations malveillantes qui pullulent sur le Net. Et de rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour rectifier, au minimum, une information erronée.













































AGATHE DAHYOT / LE MONDE