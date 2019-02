Pourquoi le rappeur K-rim Xrum Xax a été placé sous mandat de dépôt

Place de l’indépendance. C’est ce site chargé d’histoire que l’activiste Abdou Karim Guèye, répondant sous le «K-rim Xrum Xax, a choisi pour «faire de la résistance» et dénoncer «une certaine forfaiture» au vu des résultats de la Présidentielle qui donnent, selon le camp du président sortant, la coalition de Bby gagnante avec un taux de 57%. Une abomination aux yeux de l’activiste Abdou Karim Guèye qui a donc jugé de se singulariser, en s’illustrant tôt le matin au cœur de Dakar.



Assis sur le rebord du jet-d’eau, il entame la diffusion en live (direct) d’une vidéo via les réseaux sociaux (Facebook). Ce type de publication s’effectuant en large diffusion publique, l’élément d’une durée de 11 minutes et 12 seconde, est de suite, capté par les services de police. Des agents en civil sont déployés sur les lieux où Abdou Karim Guèye est d’abord sommé de mettre fin à sa vidéo. Il sera ainsi cueilli et conduit dans les locaux de la Sûreté urbaine de Dakar, sis au commissariat central. Là, K-rim Xrum Xax est entendu par les hommes du commissaire El H. Dramé qui, à terme, l’ont placé en garde à vue, pour incitation à la révolte, injures publiques principalement contre le Premier ministre. Selon des sources avisées, le bonhomme devrait prochainement être déféré au parquet pour les faits visés.



Le contenu du live de près de 12 minutes, incriminé



Dans cet extrait de 11 minutes 12 secondes, Abdou Karim Guèye commence par révéler qu’il se trouve à la place de l’indépendance et rappel ses faits d’arme sur ce lieu mythique, arguant se prononcer au nom des Sénégalais qui ont voté massivement contre le régime du Président Sall. Assurant qu’un second tour est inévitable, il invite avec conviction, les Sénégalais à le rejoindre sur les lieux, pour une manifestation pacifique, sans se munir d’une quelconque arme à feu où arme blanche. Dans le même tempo, il assure qu’il ne quittera pas les lieux, avant que les autorités compétentes ne déclarent un second tour, ou que la police ne l’arrête.



Conscient de l’acte qu’il pose, il a précisé s’en foutre de l’arrêté Ousmane Ngom (interdisant toute manifestation non autorisée au centre-ville). Dans le même ordre, il rappelle être conscient que son live est suivi même par la police, avant de demander aux hommes déterminés à le rejoindre pour montrer à Macky Sall qu’ils s’opposent à son «forcing». Plus loin, Karim Guèye s’en est pris au Premier ministre (Pm), Boune A. Dionne qu’il taxe «d’homme sans personnalité, sans classe, sans conviction, un chien, qui n’a aucun respect pour la nation…»



Demandant s’il reste au Sénégal des hommes déterminés, qu’ils viennent le rejoindre, il a profité de son audience pour avertir la police et la gendarmerie que lui s’opposera au «forcing du dictateur Macky Sall». Ce, en inscrivant son action pour honorer la mémoire de Sidy Lamine Niasse, défunt Pdg du groupe de presse Walfadjiri. Il a aussi invité les Sénégalais de l’intérieur et de la Diaspora de s’opposer massivement. Son live-show sera écourté par l’intervention de policiers en civil.



Il a finalement été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Rebeuss.

igfm