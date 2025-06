Poursuivis pour association de malfaiteurs, diffusion de fausses nouvelles et diffamation : Cheikh Mbacké Gadiaga envoyé en prison, son Dirpub sous contrôle judiciaire

Cheikh Mbacké Gadiaga, PDG du journal ''Le Verdict News'', a passé la Tabaski derrière les barreaux. Selon les informations de Seneweb, à la suite de son déferrement devant le procureur de la République, son dossier a été confié au juge du 3e cabinet pour l'ouverture d’une information judiciaire. Le magistrat a suivi le réquisitoire introductif du parquet en inculpant Cheikh Mbacké Gadiaga pour association de malfaiteurs, diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Ensuite, Cheikh Gadiaga a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 6 juin 2025.





Par contre, son directeur de publication, Badara Ngom, a bénéficié d'un contrôle judiciaire. Des sources ont soufflé que ce dernier a dégagé ses responsabilités, disant qu’il n’est pas l’auteur des articles incriminés.



Cheikh Mbacké Gadiaga et son employé ont été arrêtés par la Section de recherche (SR) de Colobane. Selon toujours nos informations, la féministe Gabrielle Kane n'est pas la seule partie civile dans cette affaire. Le transitaire Serigne Fallou Mbacké, le maire de Ouakam Abdou Aziz Guèye, les dames Momy Kébé et Sokhna Baly Mountakha se disent victimes des agissements de Cheikh Mbacké Gadiaga.















































seneweb