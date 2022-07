Poutine va s'entretenir avec Erdogan et l'Iranien Raïssi, dit le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra le 19 juillet à Téhéran avec ses homologues iranien Ebrahim Raïssi et turc Recep Tayyip Erdogan de la situation en Syrie, a annoncé mardi le Kremlin.



Ce déplacement en Iran sera le deuxième de Vladimir Poutine à l'étranger depuis qu'il a déclenché ce qu'il qualifie d'"opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février.



La Russie et l'Iran sont des alliés cruciaux du président syrien Bachar al Assad, tandis que la Turquie soutient une partie de l'opposition dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays.



Ankara a récemment fait part de son intention de lancer une offensive contre les Kurdes syriens qui contrôlent une longue bande de territoire le long de sa frontière.



Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a en revanche assuré mardi pendant un appel avec des journalistes qu'il n'était pas question pour le moment pour Moscou de relancer les discussions de paix avec l'Ukraine.



Le Kremlin a franchi ces derniers jours une nouvelle étape dans sa démarche de russification de son voisin en adoptant un décret facilitant l'accès à un passeport russe pour les Ukrainiens qui vivent dans des régions de l'est et du sud du pays contrôlées par l'armée russe.



"Beaucoup d'Ukrainiens veulent devenir citoyens russes", a assuré Dmitri Peskov.