Pr Ousseynou Bâ: "Macky Sall sera accueilli en héros"

Pr Bâ est même persuadé que «quand Macky Sall viendra au Sénégal, il sera accueilli en héros». «Ça, j’en ai la certitude», clame-t-il avant d’embrayer : «On ne peut déclencher aucune procédure judiciaire contre l’ancien président de la République parce que les faits pour lesquels il peut être poursuivi, c’est la haute trahison. Quel est le comportement de Macky Sall qui sera considéré comme une haute trahison ? On nous parle de dette cachée, mais Ousmane Sonko dit qu’il n’avait pas en sa possession tous les leviers lorsqu’il parlait.»



L’ancien chef de l’État peut-il être poursuivi alors pour crime contre l’humanité, en référence aux événements sanglants de 2021-2023 ? «Les faits sont amnistiés, tonne l'enseignant à l'UCAD. La loi n’a pas été abrogée parce qu’ils ont voulu couvrir certaines personnes en limitant la portée. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette loi non conforme à la Constitution et l’a rejetée. Donc, comme les faits sont amnistiés, ils vont poursuivre pour quelle infraction ? Je n’en vois pas. Et s’ils inventent, les juges leur feront comprendre que c’est ridicule.»





























































Igfm