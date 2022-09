Précipitations du week-end :92 mm de pluies sont tombés à Dakar Hann

La journée a été pluvieuse sur tout le pays, notamment sur le littoral. Ainsi selon les données de ce samedi 3 septembre 2022 collectées dans la tranche horaire de 06h du matin à midi par l’Agence nationale de la météorologie (ANACIM), la pluie s’est abattue sur Dakar. Ainsi 11 lieux ont été prélevés dans la région de Dakar. Celui qui a la plus faible quantité de précipitation a été enregistré à Yène dans le département de Rufisque avec 18.8m³ et c’est Yeumbeul (département de Pikine) qui a enregistré le plus de millimètre. C’est 72.2 à Yeumbeul Sud et 78.2 à Yeumbeul Nord. 92 mm de pluies sont tombés aussi sur Dakar hann.

La météo prévoit des pluies intermittentes au centre et surtout à l’Ouest où il y a risque élevé de pluie pour toute la journée. Ainsi, ce sont des quantités importantes qui ont été reçues ce jour.

Toutefois, le ministère de l’Intérieur se basant sur le déclenchement du plan ORSEC, note que les eaux devraient être rapidement évacuées à travers les systèmes de canalisation, en tenant compte du temps de latence. Ailleurs, le ruissellement naturel des eaux, de manière gravitaire, fera que les sites seront bientôt libérés. Les autorités administratives et les équipes de reconnaissance de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont sur le terrain pour identifier les zones présentant des difficultés, afin d’apporter rapidement les solutions nécessaires.







De ce fait, un mois après la mise en exécution du plan ORSEC, le ministère de l’Intérieur souligne que le volume d’eau évacué dans la journée du 02 septembre est de 208.180 m³ Le cumul du volume d’eau évacué depuis le début des opérations est de 6.138.391 m³.







Selon le communiqué du ministère de l’intérieur qui reprend les données de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), le nombre de stations de pompage d’eaux pluviales est arrêté à 75. Les chiffres donnés montrent que la pluie tombe en abondance depuis le début du mois d’août. Le volume journalier d’eau pompé à Dakar est de 257.514m³, le volume pompé dans les régions est 103.406m³ et en somme le volume journalier est 360.920m³















































dakaractu