Prédation du foncier du Cices : Les révélations du nouveau Dg

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 15 Décembre 2024 à 13:08 modifié le Dimanche 15 Décembre 2024 - 13:13

De plus d’une centaines d’hectares auparavant, le Centre international du Commerce extérieur du Sénégal (Cices) ne compte plus qu’une vingtaines d’hectares. Et même, révèle le nouveau Directeur, Justin Corréa, des individus leur ont sorti des titres fonciers sur des parcelles se trouvant dans l’enceinte même de la foire.





ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"