Présentation du livre : «Insécurité au Sahel : Sortir de la crise » -Auteur : Mamadou Mouth Bane

Sommaire

Introduction



I-Données Historiques Et État Des Lieux De L’insécurité Au Sahel

1.1 Données historiques de l’insécurité au Sahel

1.2 État des lieux de l’insécurité dans l’espace sahélien

1.3 La situation sécuritaire du Mali

1.4 La situation sécuritaire du Burkina Faso et du Niger

1.5 La situation sécuritaire du Tchad et de la Libye



II-les « clusters1 » terroristes au sahel



2.1 Les zones grises, foyers d’insécurité dans le Sahel

2.2 Insécurité grandissante dans le Liptako Gourma

2.3 Le Parc W en Afrique de l’Ouest, un refuge terroriste

2.4 L’Adrar des Ifoghas, au Mali, repaire idéal des djihadistes

2.5 Foyer d’insécurité aux Monts-Mandara et au Lac Tchad

2.6 La zone de l’extrême nord du Cameroun

2.7 Les camps de Tindouf, une pépinière de terroristes

2.8 Sambisa, la forêt de tous les dangers au nord du Nigeria

2.9 Le parc national du NiokoloKoba, une zone de repli potentielle



III-Pour Un Recalibrage De L’approche Unilatérale De L’algérie



3.1 Le Plan Tamanrasset

3.2 Comité d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC)

3.3 L’Union du Maghreb arabe

3.4 L’accord d’Alger



IV-Encourager La Démarche Inclusive Et Communautaire Du Maroc



4.1 La politique de déradicalisation du Maroc

4.2 Solutions économiques marocaines : cas de l’Initiative atlantique

4.3 Dakhla Atlantique, une vision à vocation africaine

4.4 L’accès à l’énergie et à l’eau potable

4.5 Pour une sécurité alimentaire durable au Sahel



V-Le Jeu Trouble Des Grandes Puissances Au Sahel



VI-Coconstruire Une Nouvelle Coopération Avec Les Grandes Puissances En Matière De Sécurité



6.1 La coopération Sud/Sud : l’exemple des AES

6.2 L’offre marocaine aux États de l’AES

6.3 La coopération militaire au sein de l’AES

6.4 Réformer la CEDEAO avec de nouvelles missions

6.5 La Coalition pour le Sahel précède l’AES

6.6 L’AES dépouille le G5 Sahel

6.7 La coopération Nord/Sud

6.8 Approche de restauration de la confiance ?

6.9 Une co-constructuion sécuritaire

6.10 Le défi énergétique et insécurité au Sahel



Conclusion







































leral