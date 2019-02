Présidentielle 2019 / BBY Mbao : Abdou Karim Sall dans les quartiers de la Zac de Mbao pour la réélection du Président Macky SALL (Images)

Rédigé par Dakarposte.com le Dimanche 10 Février 2019 à 19:17

Ce Dimanche 10 Février 2019, M. Abdou Karim Sall, responsable politique de l'Apr, a fait du porte-à-porte dans les coins et recoins de la ZAC Mbao à la rencontre des électeurs et des grands électeurs (les pères et mères de famille) pour la réélection de son candidat le Président Macky Sall. M. Abdou Karim SALL et ses camarades de BBY/ Mbao continuent à mouiller le maillot sur le terrain politique local pour donner un second mandat à leur candidat dès le 1er tour de la prochaine présidentielle.



Dakarposte.com

