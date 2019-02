Présidentielle 2019 / Serigne Mountakha à Macky Sall : « Soyez rassuré! »

Le khalife général des mourides a donné des assurances fermes au président sortant, Macky Sall. Face à ce dernier qui lui a consacré sa première sortie, dans le cadre du démarrage de la campagne électorale, Serigne Mountakha Mbacké a rassuré Macky Sall.



Dans un message transmis par Serigne Bass Abdou Khadre, son porte-parole, le Khalife général des Mourides a quasiment rassuré le candidat de la coalition présidentielle qui cherche un second mandat, à l’issue des joutes.



Le guide religieux vous salue et se réjouit de votre visite aujourd’hui. Il dit que ses remerciements sont motivés par vos actions et votre comportement exemplaire vis-à-vis de sa personne pour le respect que vous lui vouez et l’estime que vous lui portez, au nom du fondateur du mouridisme. Soyez rassuré, ici à Touba, le désespoir n’a pas sa place, avait dit Serigne Saliou. Serigne Touba avait dit quiconque vient le voir pour des choses qui sont de ce monde, Dieu lui accordera son vœu pour ce bas monde. Mais quiconque vient pour l’au-delà, celui-là sera satisfait dans l’autre monde. Donc soyez rassuré, quiconque accorde sa confiance à Serigne Touba, ses vœux les plus chers se réaliseront. Et comme votre vœu le plus est d’avoir un second mandat pour continuer vos projets, soyez donc rassuré et ayez confiance. Et sachez que vos objectifs seront atteints, s’il plaît à Dieu’’, a dit le guide religieux.





dakaractu