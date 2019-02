Présidentielle 2019 : Y’EN A MARRE lance le programme "Wallu Askan Wi"

Rédigé par Dakarposte.com le Mercredi 6 Février 2019 à 19:32

Pour amener les populations à choisir le prochain président sur la base de programme et de vision et non sur la base des appartenances identitaires, le mouvement Y EN A MARRE a décidé de lancer le programme "Wallu Askan Wi", la part du peuple.

Pour le mouvement citoyen, c'est une stratégie pour arriver à placer les préoccupations des citoyens au cœur des agissements des acteurs politiques en ces moments de campagne électorale.

Des cadres d'échanges interactifs avec les candidats à la présidence sont attendus à la veille du scrutin du 24 février prochain, renseigne l'organisation citoyenne.

Le programme "Wallu Askan Wi" sera déroulé le 21 février prochain à la place de la nation, ex Obélisque.

Dakarposte.com

Notez

PRÉSIDENTIELLE 2019 - Au Cœur de la Campagne Électorale | LE JOURNAL DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE | FAITS DIVERS DE LA CAMPAGNE | ECHOS DE LA CAMPAGNE | ACTUALITÉ | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB