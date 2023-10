Présidentielle 2024/ Cheikh Hadjibou Soumaré « se jette à l’eau »: « Je suis le candidat de l’espérance »

La liste des candidats à la candidature pour l’élection présidentielle de 2024 s’allonge. C’est l’ancien Premier ministre du Sénégal sous Abdoulaye Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré qui fait sa déclaration de candidature ce matin devant la presse.



En effet, l’ancien président de la commission de l’UEMOA entend œuvrer pour un Sénégal nouveau. « Mes fonctions politiques et administratives que j’ai exercé m’ont permis de mesurer les servitudes de la charte de servir le Sénégal et les populations les plus démunies. L’acuité des problèmes qui assaillissent les familles en besoin de santé, d’éducation et même de survie, suppose que le porteur d’espoir de tout un peuple d’ici quelques mois, ne dois pas être dans le tâtonnement ni de réaction spontanée face aux écueils de la mondialisation mais d’action en toute connaissance de cause… » a souligné l’ancien Premier ministre qui dit inscrire son action dans la logique et qui demande aux sénégalais de porter leur choix sur sa personne pour la prochaine élection présidentielle.



« Je me ferai l’obligation, une fois Président de développer des discussions sincères avec toutes les forces politiques du Sénégal. Nous devons bannir la violence. Le Sénégal a toujours été un exemple de paix et de stabilité et aussi un phare de la démocratie. Je suis le candidat de l’espérance, votre candidat… » a martelé Hadjibou Soumaré qui a appelle à s’unir autour du projet de développement « Avenir pour notre pays ».