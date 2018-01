Présidentielle de 2019 : Gakou ne va rien débourser pour sa caution

Si tout se passe comme prévu, Malick Gackou aura sa caution pour la présidentielle de 2019 avant la fin du mois de mars. Les cadres de son parti, le Grand parti (Gp), lui ont promis de rassembler les 65 millions nécessaires "au plus tard le 31 mars 2018".

C'est bien parti. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Gp informe que ses cadres ont déjà rassemblé plus de la moitié de la somme. "D'ores et déjà, 42,5 millions de francs Cfa ont été déjà mobilisés sur la base de cotisations diverses des cadres", précisent le camarades de Gakou.

Ce dernier, indique le communiqué, "a vivement remercié les cadres tout en les exhortant à rendre encore plus visible le projet de société du Grand Parti 'Suxali Senegaal'".