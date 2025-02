Pris e flagrant délit de vol, elle séquestre l’enfant de sa victime

Les faits sont survenus le 11 février dernier. Surprise en flagrant délit de vol dans un appartement, situé au premier étage d’un immeuble, sis à la Sicap Liberté 5, Ndèye Fatou C., 33 ans, a séquestré la fille de sa victime. Alertée par les cris de détresse de son enfant, Soda D. a tenté d’ouvrir la porte de sa chambre, en vain. Sur ces entrefaites elle est tombée nez à nez avec la voleuse qui tentait de s’éclipser. Ndèye Fatou a été ainsi attrapée par les voisins de la victime. Conduite au commissariat de Dieuppeul, la mise en cause a informé qu’elle habite aux Parcelles Assainies unité 13. Elle était de passage à la Sicap pour voir une proche. N’ayant pas trouvé cette dernière chez elle, elle a continué son chemin. C’est dans ces circonstances qu’elle a vu la porte de la maison de la plaignante ouverte. « Je suis entrée et j’ai dit bonjour. Quand personne n’a répondu, j’ai avancé et j’ai vu l’enfant à qui j’ai demandé après sa mère. Avant même qu’elle ne réponde, j’ai pénétré dans la chambre de sa mère. J’ai automatiquement commencé à sortir les bagages. Quand j’ai vu la victime venir, je suis sortie de la chambre, avant d’enfermer l’enfant dans la pièce », a expliqué la délinquante qui a avoué avoir dérobé quelques billets de banque trouvés dans un portefeuille. Coiffeuse de son état, Soda a renseigné qu’elle était descendue au niveau de son salon qui se trouve au rez-de-chaussée. Quand elle est montée dix minutes plus tard, elle a été surprise de constater que sa fille, âgée de sept ans, était enfermée dans sa chambre. « J’ai essayé d’ouvrir la porte, mais je n’y parvenais pas parce que la mise en cause l’avait fermée à clé. Je suis partie me pointer sur la fenêtre qui donne accès au portail de la maison et j’ai vu Ndèye Fatou. J’ai crié en demandant de l’aide à mes voisins qui l’ont attrapée. Je lui ai demandé la clé, mais elle a declaré ne pas l’avoir vue. Quand mes voisins ont défoncé la porte, ma fille l’a pointée du doigt en disant que c’était elle qui l’avait enfermée dans la chambre », a expliqué la plaignante. « J’étais surprise de l’état de ma chambre. Elle a carrément démonté le lit et a sorti tous mes habits. Quand je lui ai demandé son numéro sur lequel j’ai appelé, le téléphone a sonné à l’intérieur de la chambre », a ajouté la victime. Privée de liberté à la suite de son défèrement au parquet, la prévenue a été présentée au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar où elle a réitéré ses aveux. « Je suis coiffeuse. Je ne parviens toujours pas à comprendre mon attitude. J’étais affolée quand j’ai aperçu la partie civile. Raison pour laquelle j’ai laissé sa fille dans la chambre. Je n’avais aucunement l’intention de lui faire du mal », a-t-elle dit, tête baissée. Vu la constance des faits, le substitut du procureur a requis six mois d’emprisonnement ferme. À la suite de la défense qui a sollicité la clémence, le juge a condamné la prévenue à quatre mois d’emprisonnement ferme.



































