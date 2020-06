Prisons / Levée "partielle" des mesures de restriction: Le directeur de l’Administration pénitentiaire donne les détails

La levée "partielle" des mesures de restriction dans les prisons, a été annoncée sur les ondes d’Iradio par le directeur de l’Administration pénitentiaire, le Colonel Jean Bertrand Bocandé. Mais, certaines régions ne sont pas concernées par ce déconfinement. Suivant cette décision, il a été noté dans les zones les moins impactés, la levée de la suspension des visites pour les organisations de la société civile, les représentations diplomatiques et les associations.



Ainsi, le directeur de l’Administration pénitentiaire indique que les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor ne sont pas encore concernées par ces mesures. Ce faisant, précise-t-on, les interdictions des visites des familles des détenus ne sont pas encore levées. « L’introduction d’effets ou de plats extérieurs peut être une source de contamination à la Covid-19. Cette suspension n’est pas encore levée. Mais, la question est à l’étude, et pourrait démarrer dans les régions les moins touchées par la pandémie », promet-il.



D’après le colonel, le personnel pénitentiaire peut être libéré jusqu’à hauteur du cinquième afin qu’il jouisse d’une permission de sept à dix jours.