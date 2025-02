Procédure de destitution : Tidjane Thiam convoqué devant le juge dans 8 jours

L’affaire, dévoilée à la presse ce mardi 18 février 2025, concerne une procédure intentée contre l’ancien CEO du Crédit Suisse devant la justice ivoirienne.



Ce qui es reproché à Tidjane Thiam



Boua Kamenan Joseph, secrétaire de section de Yopougon, Zérégbé Tiémoko Vincent, secrétaire de section de Dimbokro, Esso Lath, secrétaire de section de Cocody, et Yapo Abré Lucien, secrétaire de section de Bouaké, demandent que la destitution de Tidjane Thiam soit prononcée avec effet immédiat et qu’il soit condamné aux dépens pour violation des statuts et règlements du PDCI-RDA. Ils invoquent notamment l’article 41, qui stipule que le président du parti doit avoir été membre du Bureau politique pendant au moins dix ans.



Ils l’accusent de ne pas avoir respecté les critères d’éligibilité à la présidence du PDCI, notamment en matière de « moralité et d’appartenance politique »

Les quatre plaignants dénoncent également une controverse liée à la nationalité de Tidjane Thiam. Selon eux, ce dernier aurait postulé à la présidence du parti alors qu’il détenait encore la nationalité française, avant d’y renoncer publiquement en février 2025. En clair, ils l’accusent de ne pas avoir respecté les critères d’éligibilité à la présidence du PDCI, notamment en matière de « moralité et d’appartenance politique ».



Un contexte de tension



Prévue pour le jeudi 27 février 2025 au Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, l’audience se tiendra dans un contexte de crise interne. Depuis quelques mois, le parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny est secoué par une guerre de leadership entre deux camps, engagés dans la course à la candidature pour la présidentielle de 2025.



Jean-Louis Billon, principal challenger de Tidjane Thiam, fait lui-même l’objet d’une procédure disciplinaire depuis fin novembre 2024, devant le Conseil de discipline du PDCI-RDA. Ses détracteurs lui reprochent des actions de terrain jugées nuisibles à la cohésion interne du parti.





L’ouverture de cette procédure judiciaire contre Tidjane Thiam, également candidat à la prochaine convention du PDCI, risque d’exacerber les tensions entre les factions rivales. D’autant plus que le camp Billon est déjà soupçonné d’être à l’origine de cette manœuvre.













































Linfodrome