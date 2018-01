Procès Khalifa Sall : Serigne Bassirou Guèye prend ses responsabilités

Pour prouver la culpabilité de Khalifa Sall et ses coaccusés, le procureur de la République est prêt à aller jusqu’au bout. C’est du moins le constat du quotidien l’Observateur qui, dans sa livraison du jour, donne plus de détails sur la présence de Serigne Bassirou Guèye à l’audience du 3 janvier dernier. Des sources du journal révèlent que dans l’affaire dite de la caisse d’avance, il est beaucoup question de droit. Le procureur de la République est donc dans son bon droit d’assister à ce procès et ainsi prendre ses responsabilités. Principal accusateur du maire de Dakar, Serigne Bassirou Guèye avait confié à des proches qu’il allait personnellement gérer ce dossier.



