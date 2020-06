Procès des ados de la « Fête du Sexe » de Maristes et Cité Keur Gorgui- Le juge met l’affaire en fin de rôle pour visionner les vidéos avec les parents des ados

Le procès des mineurs impliqués dans l'affaire du sexe des Maristes et Sacré cœur, initialement renvoyé aujourd’hui, est finalement retenu. Mais, l’audience est mise en fin de rôle. Le juge du tribunal pour mineurs de Dakar en a décidé ainsi afin de visionner la fameuse vidéo, dénommée "Lommotif". Pour pouvoir situer les responsabilités dans cette affaire de «fête de sexe , le magistrat veut regarder les images avec les jeunes, en présence de leurs parents.

C'est pourquoi, le dossier sera le dernier à être évoqué. Les mineurs A. Dieng, Nd. Diop, E. M. Diouf, M. Sene et S. Sow vont pouvoir répondre de leurs actes à côté de leurs civilement responsables. En prison depuis presque deux semaines, leur sort sera bientôt fixé. Le cerveau, El Hadj Malick Diallo, qui a écopé lundi dernier d’une peine d’un mois de prison ferme après son jugement au tribunal des flagrants délits de Dakar, les jeunots pourront bénéficier de peines avec sursis. Dakaroste y reviendra…