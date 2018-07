Procès en appel : La leçon de sagesse de Me Doudou Ndoye à Demba Kandji

Les avocats de la défense n’en n’ont pas fini avec l’arrêt de la Cedeao. Ils demandent l’annulation de la procédure et la libération immédiate des prévenus qui comparaissent devant le prétoire de la Cour d’appel de Dakar. Premier avocat à prendre la parole, ce vendredi, Me Doudou Ndoye a rappelé les grands principes du procès. « La procédure est la porte et la clé d’accès du droit. Elle est la mère du droit.

Le fond est relatif », dit-il. Pour Me Doudou Ndoye, l’exception de nullité liée au non-respect du règlement 5 de l’Uemoa instituant la présence de l’avocat dès l’interpellation de la personne est incontournable. A son avis, le procès-verbal d’enquête préliminaire viole les droits de tous les prévenus et il doit être écarté du dossier.



« Son annulation signe la fin de ce procès », plaide Me Ndoye, qui invite la Cour à sanctionner la faute du parquet. Lequel, à son avis, s’est fondé sur un procès-verbal irrégulier pour envoyer des personnes en prison. Poursuivant, Me Doudou Ndoye demande à la Cour de considérer la nullité de la procédure pour, dit-il, sauver l’avenir du pays.



« Le Sénégal, ce n’est pas Dakar seulement. Vous êtes la plus grande Cour d’appel, vos décisions serviront de modèles à toutes les Cour d’appel du Sénégal. Je vous demande de sauver l’avenir du pays, de ne plus permettre à tous les policiers d’arrêter chaque jour les citoyens en violant les droits », plaide Me Doudou Ndoye.



Il poursuit : « Je défends des règles qui protègeront nos enfants. Quand on détient la force, on doit chercher la sagesse. Le pays vous écoute. Le pays a besoin d’avenir serein. Un président de la République passe. Prenons nos responsabilités à chaque fois que cela se présente. L’avenir appartient à Dieu, personne ne peut l’offrir à un être humain ».



seneweb