"Promesse de mariage", "bains mystiques" : Face au juge d'instruction, Tabaski Ngom dévoile les dessous de sa relation avec Moustapha Diop

Sans détour, l’inspectrice du Trésor, inculpée le 23 janvier 2025 pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave à son fonctionnement, a reconnu les faits. Les fonds détournés s’élèvent à 734 millions FCFA. Face au juge du premier cabinet du pool judiciaire financier, Tabaski Ngom a affirmé avoir été manipulée par le député-maire de Louga, Moustapha Diop.



Un marché fictif de 90 millions FCFA



Lors de son arrivée comme agente comptable particulière (ACP) à l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (Aprosi), le directeur, Momath Bâ, lui aurait indiqué une pratique. Selon Tabaski Ngom, Momath Bâ lui aurait demandé de trouver 90 millions FCFA à remettre au ministre de tutelle pour accélérer le virement du budget. Elle aurait refusé, déclarant ignorer comment obtenir une telle somme. Momath Bâ lui aurait alors proposé de créer un marché fictif avec un fournisseur. Tabaski Ngom aurait maintenu son refus, arguant qu’elle ne pouvait exécuter un marché non conforme. Cependant, Momath Bâ aurait trouvé un fournisseur, Mor Guéye, et débloqué les 90 millions FCFA, qu’il aurait ensuite placés dans un carton avant de les remettre à Moustapha Diop.



Tabaski Ngom a ajouté que Moustapha Diop aurait salué son attitude, notant qu’elle n’avait pas réclamé de commission, contrairement à d’autres ACP qui exigeaient 20 millions FCFA pour un marché de 90 millions. Le ministre lui aurait offert 2 millions FCFA, qu’elle aurait d’abord refusés avant d’accepter face à son insistance.



Un amour aveugle



Lors de son audition, Tabaski Ngom a déclaré que Moustapha Diop l’avait rassurée en promettant de la protéger. Par la suite, il aurait entamé une relation amoureuse avec elle. Emportée par ses sentiments, elle lui aurait prêté des sommes importantes, puisées dans la caisse, atteignant plus de 700 millions FCFA. Elle a précisé que Moustapha Diop lui aurait signé une décharge de 200 millions FCFA, mais que les autres montants auraient été remis sans reçu, sur la base de la confiance et de son amour. Selon elle, Moustapha Diop lui aurait promis le mariage.



Financement des législatives



Tabaski Ngom a révélé que, lors de la campagne des élections législatives, Moustapha Diop lui aurait emprunté 300 millions FCFA, promettant de vendre un terrain de 1 000 m² aux Almadies après les élections pour la rembourser. Cependant, après le scrutin, elle n’aurait plus réussi à le joindre.



Bains mystiques



Devant le juge, Tabaski Ngom a affirmé que Moustapha Diop l’avait conduite chez un marabout pour des bains mystiques. Elle est convaincue que ces rituels visaient à l’envoûter pour la manipuler et obtenir son obéissance.



























































seneweb