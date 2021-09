Promotion de la prostitution, blanchiment d'argent, homosexualité : Les graves révélations de Khalifa Rappeur

A peine libéré, Khalifa Rappeur revient au-devant de la scène. Dans une interview accordée à un média de la place, il livre les contours de sa récente arrestation. Ce, suite à une plainte de Nabou Dash.



Selon le Médinois, Bamba Fall, l’actuel Maire de la Médina, est impliqué dans cette affaire, par l'intermédiaire de son avocat. En ce qui consiste ses accusations à l'encontre de sa plaignante, Khalifa est non seulement plus que jamais virulent, mais il fait des révélations explosives. Il ne varie pas dans ses propos et estime qu'une "prostituée reste une prostituée. Rien ne pourra légitimer la promotion de la prostitution sur les réseaux sociaux".



Il ajoute que "beaucoup de femmes deviennent riches du jour au lendemain. Il s'agit du blanchiment d'argent. Nous ne sommes pas des fous. De plus, elles sont épousées par des homosexuels qui se servent d'elles juste comme une façade, afin de cacher leurs vrais penchants sexuels".

























