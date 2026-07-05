Purge au PASTEF : Fatou Kiné Diakhaté brutalement éjectée du bureau des cadres

Le communiqué du Bureau du MONCAP ne s'encombre d'aucune diplomatie. Suite à ses récentes « déclarations publiques » — où elle affirmait notamment que « le projet est aujourd'hui incarné par Diomaye » —, l'instance dirigeante a tranché : Fatou Kiné Diakhaté « s'est elle-même placée en dehors des principes et des valeurs du PASTEF ».



Une exclusion numérique et politique immédiate





La rupture est totale et se traduit par des mesures de rétorsion instantanées. Le Bureau a officiellement annoncé que la responsable « n'exerce plus les fonctions de coordonnatrice du MONCAP et qu'elle ne fait plus partie du Bureau ».



Signe des temps et de la brutalité de la rupture à l'ère du digital, le communiqué précise qu'elle a d'ores et déjà été « retirée des groupes d'échange du Bureau ». Cette mise au ban numérique sera « progressivement étendue à l'ensemble des espaces de travail et de coordination » où elle était encore active. Une manière de couper court à toute tentative de fronde ou de contre-discours interne.



Vers le conseil de discipline du parti ?





Si son sort au sein du mouvement des cadres est scellé, son avenir global au sein du PASTEF reste en suspens. Le Bureau du MONCAP a choisi de passer le relais aux instances supérieures du parti, précisant qu'il « laissera les organes compétents statuer, dans les meilleurs délais, conformément aux procédures en vigueur » pour acter sa situation définitive.



Cette formulation laisse présager une convocation prochaine devant le conseil de discipline du parti, avec à la clé le risque d'une exclusion définitive de la formation politique.



Le MONCAP en mode "gestion de crise"





Pour éviter que cette décapitation politique ne paralyse la structure en pleine période d'exercice du pouvoir, le Bureau a affirmé assumer « pleinement ses responsabilités ». Il annonce la mise en place immédiate d'une « organisation provisoire ». Cette cellule temporaire aura la lourde tâche d'assurer la continuité des activités en attendant une refonte structurelle complète.



En guise de mot d'ordre, la direction des cadres a lancé un appel pressant à ses militants pour « rester mobilisés, unis et pleinement engagés ». Une formule rituelle qui trahit pourtant une urgence : celle de resserrer les rangs et de masquer les fissures au moment où le parti doit faire face aux immenses attentes des Sénégalais.























































Igfm