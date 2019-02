QUAND LES PV OFFICIELS CONTREDISENT IDY2019 / Les chiffres de Macky toujours diminués, ceux de Me Madické et de Issa Sall parfois minorés tandis que ceux d'Idy et de Sonko constamment majorés. (DOCUMENTS)

Avec la publication par Idy 2019 d'un "supposé" document portant '' Compilation des Pv issus des 45 départements du Sénégal et de 5 départements de la Diaspora '', il ressort établi que le Président Macky Sall s'est retrouvé avec un pourcentage de 46,68% pendant que Idrissa Seck s'en est sorti avec 27,68%, Ousmane Sonko 19,57%. Me Madické Niang 1,13% et El Hadj Issa Sall 4,94%. Seulement, les chiffres semblent bizarres ou au moins, ne sont certainement pas issus des tribunaux départementaux. En effet, ceux contenus dans le document de Idy 2019, sont différents de ceux qui figurent sur les procès verbaux officiels. Autre constat qui mérite attention : les chiffres de Idrissa Seck et d'Ousmane Sonko sont constamment majorés alors que ceux de Me Madické Niang subissent presque mécaniquement le sort contraire. Quant à El Hadj Issa Sall, parfois, les chiffres qui lui sont attribués sont identiques à ceux figurant sur les pv, parfois minorés.



L'exercice de comparaison auquel on peut se soumettre sur 5 départements choisis au hasard laissent perplexe plus d'un, quant à l'authenticité des chiffres. À Kaffrine, Macky Sall est fort de 23.670 voix selon Idy 2019 contre 38.874 au niveau du PV. Pendant ce temps, Idrissa Seck s'adjugera un total de 15.313 voix contre 6.513 voix et Ousmane Sonko se retrouve avec 8.039 voix contre 5.294 voix. Me Madické se verra amputé de 341 voix (390 contre 731) et El Hadj Issa Sall est laissé intact avec son score ( 3406 pour 3406).



Voilà qui suit l'étude comparative des documents concurrents dans 4 autres départements.



SAINT-LOUIS : Macky Sall ( 50.788 contre 62.788), Idrissa Seck (20.404 contre 17.404), Ousmane Sonko (24.997 contre18.632), Me Madické Niang ( 3.795 contre 3.160) et El Hadj Issa Sall (9.471 contre 7.471)





KOLDA : Macky Sall ( 20.927 voix contre 36.927) , Idrissa Seck (18.245 voix contre 6245), Ousmane Sonko (18.329 voix contre13.839), Me Madické Niang (552 voix contre 1.042) et El Hadj Issa Sall (789 voix contre 789)



PIKINE : Macky Sall (162.656 voix contre 183.630) , Idrissa Seck (90.588 voix contre 90.388) , Ousmane Sonko ( 78.057 voix contre 74.255), Me Madické Niang ( 3.499 voix contre 6.601) et El Hadj Issa Sall (22.866 voix contre 22.866 )





DAKAR : Macky Sall ( 206.567voix contre 212.355 ), Idrissa Seck ( 118.612 voix contre 115.612), Ousmane Sonko (106.657 voix contre 101.003), Me Madické Niang (2.992voix contre 5.646) et El Hadj Issa Sall (18.602 voix contre 18.662). Affaire à suivre...