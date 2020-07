QUATRE NOUVEAUX DÉCÈS, 74 PATIENTS GUÉRIS, 40 CAS GRAVES AU TOTAL

Le Sénégal a annoncé, ce vendredi, 17 juillet 2020, quatre nouveaux cas de décès liés au coronavirus. Ce qui porte à 160, le total de victimes de la pandémie au Sénégal depuis le premier décès, de Pape Diouf, au mois de mars dernier.



Une soixantaine (63) de nouveaux cas positifs à la Covid-19 viennent également s’ajouter à la très longue liste des infections. Selon le bilan du jour présenté par le ministère de la Santé et de l’action sociale, ce vendredi, sur 1074 tests effectués, 63 échantillons sont revenus positifs (25 communautaires, 4 importés et 34 contacts suivis).



Le nombre de cas graves remonte encore pour atteindre la barre des 40 patients.



74 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.





Au total, sur les 8544 cas diagnostiqués positifs depuis le début de l’épidémie au Sénégal, 5809 patients ont été déclarés guéris, contre 160 décès déplorés et 2574 patients encore en soins dans les différents centres de traitement.





















































emediasn