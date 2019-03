Quand l'expert fiscal Bass Diop réunit toute la République pour le baptême de sa fille...Sokhna Diarra Bousso

Dieu est Grand, mais l'expert fiscal Bass Diop n'est pas petit, pour dire le moins! Et pour cause? Ce n'était pas évident qu'il puisse réunir autant de monde chez lui en ce jeudi 28 MARS 2019 coïncidant avec le Magal de Porokhane dédié à la Sainte Mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, le Fondateur du Mouridisme. Car, presque toute la communauté mouride a convergé à Porokhane pour les besoins du Magal de Sayidatunâ Mariama Bousso plus connue sous le nom de Mame Diarra.



D'ailleurs, Bass Diop, connu comme un fervent talibé mouride, n'a pas cherché midi à quatorze heures pour le choix du nom de son enfant. En effet, la cadette de la fratrie Diop a été baptisée Sayidatunâ Mariama Bousso Diop par Serigne Mame Mor Kébé, qui n'est autre que le fils de la fille aînée de Sokhna Walo de feu Serigne Saliou Mbacké. Ce, devant Serigne Souhayibou Cissé, "Mini Car mou Serigne Saliou", Chérif Mamina Aidara ...



Des ministres de la République, en passant par des députés, administrateurs de société, commerçants, chanteurs, bref tout ce que Dakar compte de "Vip" comme on dit, se sont retrouvés à la devanture de sa villa sise à Liberté 6.

Comme s'ils s'étaient passés le mot, entre autres anonymes, des célébrités comme l'opérateur économique Elimane Lam, l'entrepreneur Mohamed Rahma RMC accompagné de son ami l'incontournable transitaire Serigne Mbacké, le patron de COMTEL TECHNOLOGIES Cheikh Fall, l'effacé petit frère de la Première Dame Malick Seck, l'attaché de presse de la Présidence de la République Ousmane Bâ, le patron d'Etyncel Couture Pape Mbaye, les entrepreneurs Ibrahima Diao, Soya Diagne, Madiama THIAM, Delco Samb, Fallou Ka, Mamour Ka, Johnson Mbengue de l'APIX, le jeune responsable de l'APR à Touba Mohamed Sylla, Sakho pour ne citer qu'eux ont tenu à surseoir à leurs activités, le temps de baptiser le bébé mis au monde par la douce moitié de Bass, nous voulons nommer Dior Senghor.



Bref, ce n'est pas par hasard, si tout ce que la République compte de gens importants se retrouvent chez Bass. La cause, ce dernier est décrit comme une bonne personne que tout le monde admire. "Il est intègre, digne de confiance et très honnête. Certaines personnes voient la bonté dans l'humilité, la générosité et dans la gentillesse. Bass est comme ça. Et puis, kar machallah, il a cette capacité très rare à sympathiser avec les autres et il ne juge personne"

a pu glaner dakarposte d'une veille connaissance de Bass Diop.



Cela dit, il y'a à manger et à boire pour un régiment. Normal, serait-on tenté de dire car il s'agit d'un "Nguenté" de "Ndiobènes"!



Reste à prier pour le bébé. Que Dieu lui gratifie d'une longue et heureuse vie au même titre que ses parents, à toute la Ummah Islamique!