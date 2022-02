REPORTAGE – Accueil des Lions : Grandiose parade de l’équipe du Sénégal dans les rues de Dakar après le sacre au Cameroun

Des Lions déchaînés

Sur les balcons des immeubles jouxtant la route, la situation est indescriptible, avec des larmes de joie et des cris de bonheur. Sur la chaussée, il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin, aux côtés des jeunes en mode torse nu. Ils sont nés après l’année 2000 et vivent des moments jamais vécus, même par leurs aînés.

C'est tout simplement du jamais vu. Pas de sens interdit pour les automobilistes et motocyclistes venus de partout. Les voitures et scooters roulent comme bon leur semble.

Un concert de klaxons a animé les rues de Yoff Virage et des Almadies. Là, un embouteillage incroyable empêche les automobilistes d'avancer. Un après-midi d'ivresse sous un soleil de plomb pour accueillir les Lions avec leur première étoile décrochée à la CAN Cameroun 2021.

Euphoriques malgré leur courte nuit, vêtus de t-shirts frappés des mots « Champions d’Afrique », écharpe nouée autour de la tête pour certains, les joueurs haranguaient la foule noyée dans les nuages des fumigènes. Et beaucoup d'entre eux immortalisaient la scène avec leur smartphone, à l’approche de la nuit.

Sur la Voie de dégagement Nord (VDN), des milliers de supporters ont envahi les bordures de la route pour célébrer la victoire du Sénégal en finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football. Nous avons vu un déferlement de foule et des parades de motos et des voitures jusque sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Ici, une forte clameur a éclaté et envahi le campus social de l’université.

Les étudiants, arborant des tee-shirts et drapelets aux couleurs (vert, jaune, rouge), ont ensuite pris d'assaut le bus de l’équipe nationale du Sénégal au ralenti. Des blessés en série ont été notés chez les supporters.