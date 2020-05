REPRISE DES COURS : MACKY INSISTE SUR LE RESPECT DES MESURES D’HYGIENE

Le Sénégal face au défi de la reprise des enseignements-apprentissages dans un contexte de crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie à Covid-19. Une décision confirmée dans la foulée des mesures d’assouplissement énoncées par le chef de l’État, Macky Sall, dans sa dernière déclaration, le 11 mai dernier. A l’occasion, il indiquait avoir consulté, à cet effet, « une équipe pluridisciplinaire d’éminents experts nationaux, qui ont conclu que la COVID-19 continuera encore de circuler dans le pays jusqu’au mois d’août, voire septembre. » Et « ces projections montrent que l’heure ne doit pas être au relâchement, mais à l’adaptation ».



Le sujet a été discuté en Conseil des ministres tenu ce mercredi, 20 mai. En effet, abordant la question de la qualité et des performances de notre système éducatif, Macky Sall a indiqué que la reprise des enseignements et apprentissages pour les classes d’examen est fixée au 02 juin 2020. Dans cette perspective, il a lancé un appel pour la mobilisation nationale, afin de compléter l’action de l’Etat, précise le communiqué sanctionnant la réunion.



« Le Président de la République a, dans ce cadre, demandé au Ministre de l’Éducation nationale, de prendre toutes les dispositions afin de faire respecter par l’ensemble des composantes de la communauté éducative, les mesures d’hygiène sanitaires préventives préconisées. Il a, à cet effet, souligné l’impératif de se conformer scrupuleusement au protocole sanitaire indiqué à travers, notamment, le port systématique de masque dans les établissements scolaires, et la distanciation physique. »



Emedia.sn a fait le constat, sur le terrain, que les différents établissements, à Dakar, sont à pied d’œuvre pour relever ce défi après deux mois d’arrêt des cours, entre réfection des salles de classe devant accueillir les élèves et rédaction de nouveaux emplois du temps. Par ailleurs, des commandes en masques, gels hydroalcooliques et thermoflash, entre autres besoins, ont été passées à l’Inspection d’académie (IA). Avec l’appui de la Mairie de Dakar, des opérations de désinfection des écoles ont démarré depuis avril. Une autre phase sera opérationnalisée fin mai, à quelques jours de l’échéance.