RFI dément toute implication dans un enregistrement remettant en cause le rapport de la cour des comptes au Sénégal

Un enregistrement audio de 4 minutes 17 secondes, imitant le format et le style des émissions de RFI, a été diffusé sur les réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), Facebook et TikTok.



Dans ce « faux document », un commentateur critique vivement le rapport de la Cour des comptes et la méthodologie employée.





La direction du service Afrique de RFI a rapidement réagi, démentant catégoriquement avoir produit ou diffusé un tel enregistrement.



RFI de préciser que plusieurs éléments ont mis en évidence la supercherie : la voix ne correspond pas à celle des journalistes de RFI, le style d’écriture est différent et le format ne correspond pas aux standards de la chaîne.



Le média souligne qu’une enquête a permis de découvrir que l’enregistrement audio était basé sur un article publié le 13 février sur le site afriqueconfidentielle.com.



Ce site, peu connu du grand public, est réputé pour diffuser des contenus critiques envers le gouvernement sénégalais.





































