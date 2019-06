ROME : Le ministre de l’Agriculture Moussa Baldé reçu à la FAO.

Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé, qui participe à la 41eme session de la FAO à Rome, a été reçu par le Directeur général sortant le brésilien José Graziano Da Silva.

Le ministre de l’agriculture Moussa Baldé était parti le voir pour lui transmettre les remerciements du Sénégal mais aussi du Chef de l’État, le président Macky Sall, pour les efforts consentis pour l’éradication de la faim dans le monde durant deux mandats.

Moussa Baldé de préciser que celui en présence de qui il avait inauguré la maison de la FAO au Sénégal, sera toujours le bienvenu au pays de la Téranga non sans lui dire qu’il restait à sa disposition pour ses conseils et expérience dans la lutte pour l’éradication de la faim dans le monde. Pour Moussa Baldé de témoigner que Graziano Da Silva a déjà rendu un énorme service à l’humanité.



Moussa Baldé a aussi salué l’organisation bien faite de la 41 session de la FAO, mais aussi du taux de participation avec 192 pays présents le jour du vote qui est un record.



Enfin il s’est félicité de la transparence de l’élection qui a consacré le Dr Qu Dongyu élu Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il na pas oublié de lui souhaiter plein succès dans sa nouvelles mission pour l’intérêt de la famille FAO.

Pour terminer, Moussa Baldé a appelé à réunir les efforts pour infléchir la courbe de la faim dans le monde.