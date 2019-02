RUFISQUE : LA MATURITÉ DES ÉLECTEURS SALUÉE PAR DES RESPONSABLES POLITIQUES

Des responsables des coalitions en lice pour la présidentielle ont salué dimanche l’affluence, le calme et la sérénité des citoyens dans l’accomplissement de leur devoir civique dans le département de Rufisque.



Ecole Imprimerie, Cité Radio, Pionniers du Syndicalisme, Ecole Ousmane Mbengue, Cem Maurice Gueye, Gorom 2, Sangalcam, Mérina 1 : ces centres de vote ont été quasi pris d’assaut dès les premières heures de la matinée par des électeurs déterminés à voter.



De longues files d’attente s’étaient déjà formées devant les bureaux avant même l’ouverture des opérations de vote.



’’On ne sent pas de difficultés par rapport au déroulement du vote qui se passe calmement. Pour le moment c’est rassurant, a dit le mandataire de la Coalition ‘’Madické Président’’, Daouda Corréa qui a voté au CEM Maurice Gueye du quartier de Thiokho.



’’Le seul reproche c’est qu’il y a des omissions de certains de nos représentants dans des bureaux de vote’’, a-t –il signalé. Selon lui, leurs noms ne figurent pas sur les listes détenus par les présidents de bureaux.



Pour le président du Conseil départemental de Rufisque, Souleymane Ndoye , il faut se ‘’réjouir de la maturité du peuple sénégalais qui depuis ce matin accomplit son devoir citoyen en se mobilisant pour venir voter en masse’’.



’’Le vote se déroule dans un calme olympique parce qu’entre Rufisquois nous nous connaissons et ce n’est parce qu’il y a une élection que nous devons mettre le feu dans notre département’’, a-t –il souligné entouré de ses militants au sortir de l’école Maurice Gueye où il a voté vers 10h.



Vêtu d’un caftan ‘’bazin’’ deux pièces de couleur blanche, il a confié que cela ‘’se reflète dans la cordialité des relations qui unissent tous les représentants des autres candidats’’.



Cela ne surprend pas à Rufisque. Parfois il y a des tendances qui veulent évoluer dans le sens de la confrontation mais tel n’est pas le cas pour cette élection, a rassuré le président du Conseil départemental de Rufisque, après avoir voté à 10 heures au CEM Maurice dans le quartier de Thiokho.



’’La présidentielle c’est le rendez-vous d’un homme avec son peuple, le reste on continuera de vivre en harmonie dans les familles et nous ne voulons pas qu’à travers cette élection, on puisse mettre en péril cette vie faite de cordialité’’, a dit Souleymane Ndoye.



‘’Nous appelons à la paix, à la non-violence. Le Sénégal est un et univoque. On est en train d’élire un président de la République qui doit trouver un pays dans un état normal‘’, a souligné également le porte-parole de ‘’Idy 2019’’, Abdourakhmane Diouf après avoir accompli son devoir citoyen au centre de vote Colobane 2



Toutefois il a souligné ‘’un certain nombre de dysfonctionnement avec un nombre important d’ordres de mission distribués à des militants de Benno Book Yakaar dans la commune de Rufisque’’. Il a demandé aux représentants de leur candidat sur l’ensemble du territoire d’être extrêmement vigilants.



’’Il faut régler ces dysfonctionnements pour qu’au soir du vote, celui qui sortira vainqueur puisse être reconnu comme légitime’’, a-t-il relevé.



Interrogé également après son vote à l’école Ousmane Mbengue, le député Seydou Diouf, a salué la maturité du peuple sénégalais.



’’C’est la preuve que nous pouvons être fiers du peuple que nous sommes et de la démocratie que le Sénégal continue d’incarner’’, a-t –il confié.



Arrivé à l’école Mérina 1 où il a voté vers 11heures, le ministre Ismaîla Madior a également apprécié cette mobilisation, ce calme et cette sérénité constatés dans le déroulement du vote.



’’Le peuple est doté d’une haute maturité civique, un peuple démocrate qui maitrise la technique électorale’’, a dit le Garde des sceaux habillé pour l’occasion d’une tunique africaine en bleu ciel.



’’On peut tous être satisfaits de cette ambiance générale’’, a-t-il souligné devant la presse, rappelant la ‘’dimension ludique et festive d’une élection dans les pays démocratiques’’.



ADL/AKS/OID