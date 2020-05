Ramadan : Nafila de la 11e et 12e nuit

Pratiques méritoires dites NAFILA d'ordre traditionnelle Recommandations au cours du mois de RAMADAN (Selon le rite MALIKITE).

11ème NUIT

4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 7 fois "Inna anzal nahou" et 7 fois "Khoul hou allahou ahad".

Après le dernier sallama, on récitera 70 fois "La hawla wala houwata illa bilahi alil hazim" et 70 fois "Allahouma salli ala mou hammadine wassalim" (O DIEU, répand tes bénédictions sur Mouhammed et accorde lui le salut).

DIEU pardonnera celui qui aurait fait cela ses anciens et futurs pêchés comme à celui qui aurait fait une aumône de mille écus, donné à manger et à boire à mille affamés et vêtu mille personnes ; il sera à l'abri de toute misère, danger, pauvreté, tristesse et calamités etc… Il entrera au Paradis sans être questionné.

12ème NUIT

10 rakkas, soit 5 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, et 6 fois "Khoul hou allahou ahad".

Celui qui le fait, aura mille étages construits en bijoux divers et remplis d'essences parfumées dans lesquels se trouvent des houris du jardin des délices. Il lui sera pardonnés ses pêchés comme à celui qui aurait lu les quatres livres sacrés : "Tawréta, Injila, Zaboura et le Fourkhan". DIEU l'autorisera à racheter plusieurs de ceux qui sont condamnés au feu de la géhenne.