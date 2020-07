Rappel à Dieu de Babacar Touré : « l’ouverture de la radio Sud Fm, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et moi… » (Khadim Samb)

Compagnon de Babacar Touré et témoin de la création de la première radio privée du Sénégal, le communicateur traditionnel Khadim Samb est revenu sur le parcours de « ce monument » depuis le début de leur compagnonnage en 1985. C’était lors de la création de Sud-hebdo, le premier né de la famille « Sud Communication ».

« C’est un homme valeureux, un véritable lion parce que Babacar Touré s’est toujours battu pour le Sénégal, mais aussi pour l’Afrique. Il s’est toujours battu pour la démocratie et contre le non-respect des droits humains. Il a rendu service au Sénégal, à l’Afrique, mais aussi à l’Europe », a d’abord tenu à témoigner l’animateur d’émission de lutte sur la RTS.

« Lorsqu’on a créé en 1986 Sud-hebdo dont les bureaux étaient à cette époque « près de la salle de vente » en centre-ville, avec feu Ibrahima Fall, Abdoulaye Ndiaga Sylla ou encore Bira Kane, nous étions un groupe soudé » a-t-il ajouté. « On avait des amis comme Malick Sow, Idrissa Seck, Pierre Babacar Kama, Djibril Ngom, Cheikh Tidiane Sy, Mayoro Faye nous étions les noyaux durs de ce journal. Pendant trois à quatre ans nous avons cheminé ensemble jusqu’à ce que Babacar Touré exprime le souhait de créer la première radio privée du Sénégal. C’est ainsi que Sud a été créé en 1992 et inaugurée en 1994 ».

Lors des préparatifs de l’inauguration a-t-il révélé, alors que le Président Wade avait été arrêté par le Président Abdou Diouf, Babacar Touré a joué de son entregent auprès du Président Abdou Diouf pour qu’il le libère afin qu’il prenne part à l’inauguration. « Trois Chefs d’État avaient fait le déplacement finalement « à savoir le Président Ould Taya, le Président du Mali et Abdou Diouf »

« Babacar avait par la suite ouvert une télé « LCA » qu’il a finalement décidé de déplacer en France à cause de quelques difficultés qu’elle rencontrait, puis en Gambie avant que la télé ne cesse d’émettre. Mais la radio Sud Fm a été la première radio privée du Sénégal avec plus tard les antennes régionales qui fleurissent depuis lors », dira-t-il enfin. Khadim Samb de finir par présenter ses condoléances à toute la presse et particulièrement au Président Macky Sall, mais aussi à Me Abdoulaye Wade.

























































dakaractu