Rappel à Dieu du khalif de Darou Mouhty- Les condoléances du Pm, Ousmane Sonko

" Je m’associe au foyer de Darou Mouhty, à la communauté mouride, au peuple sénégalais et à toute la ouma islamique, pour m’incliner devant la mémoire de Serigne Bassirou MBACKÉ Anta Niang, défunt Khalifa général de Darou.

L’homme de Dieu, que j’ai connu affable, généreux et extrêmement pieux, aura marqué son environnement et au delà, par son œuvre gigantesque au service du bien.

Puisse Allah l’accueillir dans sa miséricorde et son pardon infinis.

Amiine" réagit le premier ministre dans un post capturé par dakarposte.