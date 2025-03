Ratification Convention entre le Sénégal le Maroc : Les députés donnent leur feu vert

Ils ont 125 députés à participer à plénière et à voter pour que cette convention signée le 17 décembre 2004, à Rabat au Maroc, soit revue par le Président Bassirou Diomaye Faye.



Pour rappel, de nombreux Sénégalais sont en conflit avec la loi au Maroc ou sont revenus au Sénégal. En ce qui concerne les retours de Sénégalais, selon les chiffres de la Direction des Sénégalais de l’Extérieur, 1115 migrants sur 3004 viennent du Maroc, soit 37,16 % des retours en 2024. Au titre de l’année 2025, l’on note déjà 180 Sénégalais ramenés du Maroc sur 184 au total, représentant ainsi 97,8% des retours.



Les détenus Sénégalais répertoriés au Maroc sont au nombre de 299, dont 160 dans la juridiction du Consulat Général du Sénégal à Dakhla (93 à Laâyoune ; 49 à Bouizakarne et 18 à Tan-Tan, et 139 dans celui de Casablanca qui couvre le reste du pays. À ce propos, 38 compatriotes détenus ont exprimé le souhait d’être transférés au Sénégal.

































Le Soleil