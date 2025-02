Réactions après les propos de Donald Trump sur un contrôle américain de Gaza

L'annonce faite mardi par le président américain Donald Trump selon laquelle les États-Unis pourraient "prendre le contrôle" la bande de Gaza après que sa population a été définitivement déplacée vers d'autres pays a été condamnée dans tout le Moyen-Orient et au-delà - et célébrée par les membres du cabinet israélien.



Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington, Donald Trump a déclaré : "Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza, et nous ferons du bon travail avec elle".



Il a déclaré que les Palestiniens "ne peuvent pas vivre à Gaza en ce moment" et que l'enclave - qui a été dévastée par 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas - pourrait être transformée en "Riviera du Moyen-Orient".



Donald Trump a déclaré que cette décision n'avait pas été "prise à la légère" et a affirmé qu'il bénéficiait du soutien de haut niveau de dirigeants anonymes avec lesquels il aurait discuté de cette idée.





Riyad Mansour, chef de la délégation palestinienne aux Nations unies, a déclaré que les Palestiniens de Gaza devraient être autorisés à se réinstaller dans leurs "maisons d'origine" au lieu d'être déplacés vers d'autres pays, comme le suggère Donald Trump.







Le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a publié un communiqué dans lequel il a déclaré qu'il rejetait toute tentative de déloger les Palestiniens de leur patrie et qu'il n'y aurait pas de normalisation des relations avec Israël en l'absence d'un État palestinien.



"L'Arabie saoudite poursuivra ses efforts inlassables pour établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, et n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans cela", indique le communiqué.



La position de l'Arabie saoudite est "non négociable", ajoute le communiqué.



Samedi, un groupe de pays arabes comprenant l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite a rejeté une suggestion antérieure de Donald Trump visant à déplacer les habitants de Gaza vers les pays voisins, écrivant dans une déclaration commune que tout plan encourageant le transfert ou le "déracinement" des Palestiniens menacerait la stabilité de la région.



La France a réagi aux propos de Donald Trump, se disant opposée "à tout déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza", estimant qu'il s'agit d'"une violation grave du droit international".



Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin s'opposait au "transfert forcé" des Palestiniens de la bande de Gaza, ajoutant qu'il avait "toujours maintenu que la règle palestinienne sur les Palestiniens était le principe de base de la gouvernance d'après-guerre de la bande de Gaza".



Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a déclaré que son gouvernement continuait à soutenir une solution à deux États au Moyen-Orient "où Israéliens et Palestiniens pourraient vivre en paix et en sécurité".



"La position de l'Australie est la même que ce matin et que l'année dernière", a précisé Anthony Albanese lors d'une conférence de presse.

La position américaine sur la solution à deux États



Donald Trump a déclaré qu'il n'était pas opposé à une solution à deux États, qui constitue l'approche officielle des États-Unis en matière de politique étrangère depuis des décennies.



"Cela ne veut rien dire à propos de deux États, d'un État ou de tout autre État", a déclaré le président américain, ajoutant que les États-Unis voulaient donner aux gens "une chance de vivre", parce que la bande de Gaza a été un "enfer pour les gens qui y vivent".



"Ils n'ont jamais eu de chance de vivre parce que la bande de Gaza a été un enfer pour les gens qui y vivent. C'est horrible", a déclaré Donald Trump.



En Israël, les déclarations du président américain ont été saluées par les membres d'extrême droite du cabinet de Benjamin Netanyahu, qui ont exprimé leur vive désapprobation à l'égard de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas en janvier.



L'ancien ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a démissionné du gouvernement israélien pour protester contre l'accord de cessez-le-feu, a posté sur les réseaux sociaux : "Donald, cela ressemble au début d'une belle amitié".



Il a également déclaré à la radio israélienne qu'il était plus probable qu'il réintègre la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahu à la suite de la proposition de Donald Trump.



Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a remercié Donald Trump en hébreu dans un post sur X où il a qualifiée l'annonce "encore meilleure et encore meilleure", ajoutant des émojis de drapeaux israéliens et américains.



Pour sa part, Benjamin Netanyahu a qualifié Donald Trump de "plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche" et l'a félicité de "sortir des sentiers battus avec des idées nouvelles".