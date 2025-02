Rebeuss : Pourquoi Farba Ngom était à l'infirmerie

Des nouvelles de Farba Ngom. Inculpé et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie portant sur des deniers publics estimés à 31 milliards de francs Cfa, le député-maire des Agnam a passé sa première nuit en prison. L'Observateur révèle que ses avocats ont versé «son dossier médical dans la procédure». « D'après le rapport médical signé par le Docteur Mbaye Paye, le patient présente plusieurs pathologies incompatibles avec le milieu carcéral», avance la même source.



«Son état de santé nécessite une hygiène de vie spécifique avec une exposition au stress limité, une alimentation saine, adaptée et équilibrée, une activité physique et sportive régulière», a conclu le médecin, repris par le journal du Groupe futurs médias.



L'Observateur va plus loin, indiquant que le responsable de l'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir), «était jusque tard dans la soirée d'hier à l'infirmerie de Rebeuss [pour] être diagnostiqué par le médecin du Pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec».



Si son état de santé est jugé incompatible avec la prison, Farba Ngom pourrait rejoindre l'établissement pénitentiaire réservé aux détenus malades.





























































Seneweb