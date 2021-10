Recettes douanières 2021: Plus de 1000 milliards attendus par l’Etat

Samedi dernier à La Somone (Mbour), M. Abdoulaye Samb, secrétaire général du ministère des Finances et du Budget a représenté le ministre Abdoulaye Daouda Diallo à la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée nationale de l’Amicale des inspecteurs et officiers des douanes (Aiod).



Dans le discours du ministre qu’il a prononcé, rapporte "L'As", il a transmis les félicitations de Son Excellence Macky Sall, président de la République, à l’endroit du Directeur général, le colonel Abdourahmane Dièye, qui avait pulvérisé en 2020, la barre des 1.000 milliards FCfa en recettes douanières.



Un record voire une performance inédite de la Douane lors de cette course olympique financière, en pleine période de crise sanitaire. Pour cette année 2021, le secrétaire général Abdoulaye Samb a dit que le président de la République et le ministre des Finances sont convaincus que le bataillon économique du colonel Dièye, va écraser encore la barre des 1.000 milliards FCfa. Et pourquoi pas la dépasser ? En décryptant le discours, « Le Témoin » jure que l’Etat attend plus de recettes cette année qu’en 2020.