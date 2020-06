Reconnu coupable dans l'affaire des faux billets - Thione Seck écope de 3 ans dont 8 mois de prison ferme

La cour d'appel de Dakar vient de condamner le chanteur, Thione Ballago Seck, à une peine d'emprisonnement de 3 ans dont 8 mois de prison ferme. Jugé lundi passé par le Juge Chimère Diouf, il a été reconnu coupable dans l'affaire des faux billets qui lui a valu une arrestation et une inculpation par le juge du deuxième cabinet. Poursuivi d’une chaîne d’infractions, il a été relaxé pour les délits de blanchiment de capitaux et de tentative d'escroquerie et reconnu coupable d'association de malfaiteurs, de tentative de mise en circulation, de détention et de réception de signes monétaires falsifiés.



5 ans ferme et un mandat d’arrêt pour Alaye Djite, la restitution des 32 millions de Thione ordonnée



Poursuivi avec Alaye Djite, Thione a pris 3 ans dont 8 mois ferme avec une amende de 5 millions F CFA et une interdiction de toute activité bancaire pour une durée d'un an. La Cour a aussi ordonné la restitution des 32 millions F Cfa saisis chez lui. Quant à laye Djité, il a écopé de 5 ans de prison ferme assorti d'un mandat d’arrêt et d'une interdiction de séjour au Sénégal pour 10 ans. Il doit payer une amende d’1 milliard 588 millions FCfa et la confiscation de tous les objets en rapport avec la commission des faits. Alors que le premier juge avait annulé la procédure pour violation du règlement numéro 5 de l'Uemoa, exigeant la présence de l'avocat dès l'interpellation, celui d'appel l'a désavoué.



Thione Seck qui a déjà purgé sa Thione n’ira pas en prison



Lors du procès, les avocats avaient plaidé cette exception, rejetée par le président Chimère. Fustigeant cette position du juge, la défense, assurée par Mes Ousmane Sèye, Bamba Cisse, Abdou Dialy Kane, Alassane Cisse...ont dénoncé le fait que ce qui était décrit comme des faux billets n'étaient que des papiers verts découpés. Plaidant la relaxe, ils ont appuyé la position de leur client qui disait s'être fait escroquer par un promoteur pour plusieurs concerts en Europe. Mais la Cour n'a pas suivi et a condamné. Cette peine ferme, Thione l'a déjà purgé lors de la détention préventive. Et ne va donc pas retourner en prison. Une aubaine pour le chanteur et son entourage.