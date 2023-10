Recours de Sonko : Qui est vraiment Sabassy Faye, le Juge de Ziguinchor qui polarise l'actualité...

L'affectation"punitive" après le procès d'Abdoul Mbaye



Le jeune Sabassy Faye qui est entré très jeune dans la magistrature, a été révélé au grand public par le procès opposant l'ancien Premier ministre Abdou Mbaye à son ex-femme, Aminata Diack. Présidant l'audience, le juge a relaxé l'opposant poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux. Cette décision favorable au leader politique rendue par Sabassy Faye n'aurait pas plu à la hiérarchie, selon quelques indiscrétions. Et curieusement, au prochain Conseil supérieur de la magistrature qui a suivi, le juge Faye a été muté au tribunal d'instance de Koungheul. Une affectation «punitive», selon ses proches, dans la mesure où cette juridiction n'était même pas dotée de locaux adéquats. «Au début, il ne disposait pas de bureau et il utilisait son propre ordinateur portable. Ces dures conditions de travail ne l'ont pas empêché d'abattre un travail remarquable dans cette localité», a soufflé un de ses proches.



Présenté comme "incontrôlable", "incorruptible"...



Affectation au Tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, présenté comme un juge « incontrôlable », « incorruptible » et « intègre », n'a jamais renié ses convictions. Ainsi, pour Ndéné Mbodi, ami intime au grand frère au juge, Sabassy Faye est un homme juste, respectueux, courtois et très pieux». Ne tarissant pas d'éloges à l'endroit de son « petit frère », il témoigne: «Sa chance est qu'il est un bon croyant. Il est très attaché à sa religion. Il doit sa dévotion à son vénéré guide religieux Cheikh Mouhidine Samba Diallo du village de Sagne Bambara. Le saint homme lui a inculqué la droiture, la foi en Dieu, le courage, la justesse. Il craint Dieu. C'est pourquoi personne ne peut exercer une pression sur lui. Les choses mondaines ne l'intéressent pas. La mosquée et son lieu de travail sont ses principales occupations. Quand nous avons appris que c'est lui qui doit présider le procès opposant Ousmane Sonko à l'Etat du Sénégal, nous avons unanimement dit qu'il jugera selon sa conscience. Il a toujours été comme ça...»



L'histoire de son vieux véhicule de marque « Kia »



Les populations de la ville de Sibassor retiennent de lui un homme très effacé et désintéressé. Un proche désirant garder l'anonymat: «Sabassy Faye est une personne très spéciale. Etant magistrat, il pouvait amasser beaucoup d'argent, mais tel n'est pas le cas. La preuve : Il conduisait durant des années un vieux véhicule de marque « Kia » qui tombait souvent en panne. Il faisait toujours le tour des garages mécaniques pour réparer ledit véhicule. Le juge a récemment obtenu un autre véhicule de type 4X4 de marque Ford et c'est grâce à un prêt qu'il a consenti à la banque ». Ndéné Mbodj, embraie pour encore louer les qualités humaines de son « petit-frère » : «Les fonctions qu'il occupe ne lui sont pas montées à la tête. Il continue toujours de fréquenter ses amis d'enfance. Il a duré dans la magistrature, mais il n'a pas encore de maison. Il a retapé sa maison familiale sise à Guinaw rail, or il pourrait construire des châteaux.»











































Igfm