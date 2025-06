Réduction des effectifs : comment 1500 agents de La Poste ont obtenu le sursis

Selon une convention signée en 2023 entre la direction de La Poste et les partenaires sociaux, 1500 agents étaient appelés à quitter définitivement l’entreprise. Les départs devaient avoir lieu sur une période de trois ans, au rythme de 500 travailleurs par année. Mais ce plan de rationalisation des effectifs a été suspendu à l’arrivée du nouveau directeur général, Maguette Kane.







Dans une interview accordée au journal Le Soleil, ce dernier informe que «la mise en œuvre [de ce] plan a été suspendue en raison de l’absence de financement» et qu’il «a été revu en accord avec les [nouvelles] autorités». «Je tiens à préciser avec insistance que, pour le moment, des licenciements ne sont ni envisagés ni à l’étude», a martelé Maguette Kane.







Le directeur de La Poste de compléter : «Nous privilégions une approche concertée et négociée. Avec les autorités compétentes, nous travaillons activement à identifier une solution adaptée et durable pour traiter cette question cruciale dans le respect des droits des travailleurs et des impératifs de redressement de l’entreprise.»













































seneweb